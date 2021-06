È successo in Repubblica Ceca

Domenica scorsa, 30 maggio, poco prima delle 8.30, un grave incidente stradale è avvenuto in Repubblica Ceca.

Un autista, originario di Oradea (Romania), di nome Dinu Florin Demina, stava guidando un camion in direzione di Brno, vicino al confine slovacco.

Un video documenta l’accaduto. Si vede il mezzo che non frena e impatta contro un altro camion che era fermo in carreggiata. L’autista del primo mezzo, subito soccorso dalle autorità presenti, non ce l’ha fatta.

L’autista dell’altro mezzo, invece, è stato portato in ospedale, a bordo di un elisoccorso, con una costola rotta e per gli accertamenti del caso.

Il video è stato diffuso dalla polizia ceca: