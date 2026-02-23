All'Ariston medley energico e debutto live

Martedì sera, 24 febbraio, la 76ª edizione del Festival di Sanremo si apre con un ritorno che segna un passaggio simbolico: Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata e celebrerà 25 anni dal debutto di “Xdono”, il brano pubblicato il 22 giugno 2001 che lo impose subito al grande pubblico in Italia e all’estero. Sul palco del Teatro Ariston porterà un set speciale, costruito sui suoi brani più uptempo, con un finale inevitabile affidato proprio a “Xdono”. E per la prima volta dal vivo canterà anche il nuovo singolo, “Sono un grande”, title track dell’ultimo album già certificato disco d’oro.

L’evento non è solo celebrativo: è l’inizio ufficiale dei festeggiamenti per un quarto di secolo di carriera.

Il set all’Ariston: medley energico e debutto live

Il pubblico in sala e in diretta su Rai1 assisterà, quindi, a un medley dinamico incentrato sui pezzi più ritmati del repertorio dell’artista, grandi ballad comprese, ma con un’attenzione particolare alle tracce uptempo.

“Sono molto felice di tornare a Sanremo – racconta Ferro – perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Sono grato a Carlo Conti per avermi voluto accanto a lui durante la prima serata del Festival e non posso non ricordare quando proprio Carlo mi ha accolto 25 anni fa durante la prima esibizione Televisiva di Xdono durante una Domenica In condotta proprio da lui”.

Il tour Stadi 26: 12 date e 400mila biglietti

L’esibizione all’Ariston fa da apripista al ritorno live dell’artista. A maggio partirà infatti il tour “Stadi 26”, prodotto e organizzato da Live Nation. Le date annunciate sono dodici, nei principali stadi italiani, con 400mila biglietti già venduti secondo quanto riportato sul sito ufficiale.

Le date ufficiali

30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil

6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

Dodici appuntamenti che attraversano l’Italia da nord a sud, con doppie date a Milano e Roma.