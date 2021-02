Tommaso Paradiso: "Ricordami" è certificato disco di platino

"Ricordami" e' uscito il 2 Settembre, oggi è disco di platino

Il singolo è scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Katoo (Francesco Catitti). Anche questa volta, Tommaso Paradiso mette in parole e musica i sentimenti vagamente nostalgici che da sempre caratterizzano il suo stile, sia nelle lyrics (“abbracciami, baciamoci, ricordami”) sia negli arrangiamenti piacevolmente retrò, come il sax che accompagna e caratterizza il brano. “Ricordami” è stata la canzone perfetta per la fine di un’estate diversa dalle altre, che tutti ricorderemo per sempre.

Il video, diretto dagli YouNuts (Niccolò Celaia & Antonio Usbergo), riprende le atmosfere anni ‘80 già chiaramente presenti nel singolo grazie all’inconfondibile solo di sax e racconta la storia d’amore fra due conduttori televisivi (interpretati da Andrea Delogu e Francesco Montanari), vissuta clandestinamente e dietro le quinte dello spettacolo durante il quale Tommaso Paradiso si esibisce con il suo brano.

“Ricordami” è il quarto singolo della carriera solista, dopo “Ma Lo Vuoi Capire”, disco d’oro, “I nostri anni”, disco d’oro, e “Non avere paura”, brano apripista del nuovo progetto del cantautore, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato doppio disco di platino.

