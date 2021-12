Posti i sigilli anche a un appartamento

A Napoli la Polizia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal GIP partenopeo a carico di Immacolata Rispoli, detta Tina, classe 1974, vedova del boss Gaetano Marino, che si è poi risposata con il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo, indagata per trasferimento fraudolento di valori, reato aggravato dal metodo mafioso, ma anche a carico del marito, che deve rispondere di riciclaggio, aggravato dal metodo mafioso.

La somma sequestrata è stata di 80mila euro. Inoltre, sono stati posti i sigilli a un appartamento, due garage e due vetture nella disponibilità della donna.

La coppia balzò agli onori delle cronache per un mini concerto bisogno in piazza del Plebiscito a Napoli per il fidanzamento e successivamente per una fastosa cerimonia con corteo e giocolieri non autorizzato nel giorno delle nozze.

Gaetano Marino, l’ex marito di Immacolata Rispoli (ma oggi si fa chiamre Tina Colombo), era il fratello del boss Gennaro Marino, ucciso in un agguato di camorra, con undici colpi di arma da fuoco, a Terracina il 23 agosto 2012.