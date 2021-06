A 90 anni in lacrime in strada, “non ho i soldi per la spesa”

Redazione di

28/06/2021

Triste storia da Torino, nel quartiere Cenisia. Un’anziana di 90 anni aveva prelevato la pensione a inizio mese ma non si ricordava come aveva speso i soldi e non aveva più il denaro sufficiente per fare la spesa. Il conto in banca della donna era senza liquidi ed è risultato un prelievo di cui l’anziana on ha saputo dare notizie. La polizia ha così aiutato la donna, trovata da sola, in strada e in laacrime. Gli agenti della volante l’hanno accompagnata a casa e le hanno comprato il pranzo e il cibo necessario per i prossimi giorni. I poliziotti hanno anche esaudito il desiderio della donna di mangiare il pollo arrosto con le patate. L’anziana non mangiava da più di 12 ore. E gli agenti hanno accertato che in casa aveva credenza e frigo vuoti.

Triste storia da Torino, nel quartiere Cenisia.

Un’anziana di 90 anni aveva prelevato la pensione a inizio mese ma non si ricordava come aveva speso i soldi e non aveva più il denaro sufficiente per fare la spesa. Il conto in banca della donna era senza liquidi ed è risultato un prelievo di cui l’anziana on ha saputo dare notizie.

La polizia ha così aiutato la donna, trovata da sola, in strada e in laacrime. Gli agenti della volante l’hanno accompagnata a casa e le hanno comprato il pranzo e il cibo necessario per i prossimi giorni.

I poliziotti hanno anche esaudito il desiderio della donna di mangiare il pollo arrosto con le patate.

L’anziana non mangiava da più di 12 ore. E gli agenti hanno accertato che in casa aveva credenza e frigo vuoti.