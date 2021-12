Un altro operaio è in gravi condizioni

Due vittime è il bilancio del crollo di una gru a Torino, in via Genova. A morire due operai, impegnati nelle operazioni di montaggio della struttura. Quattro i feriti, uno in gravi condizioni trasportato all’ospedale CTO (un altro operaio, mentre gli altri tre sono passanti).

Dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza. La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada.

Si è appreso che gli operai si trovano sopra la gru. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco in base a una prima ricostruzione dell’accaduto. “La gru era già montata, non si riesce a capire che cosa sia accaduto”, ha detto un vigile del fuoco. Il crollo avrebbe interessato anche l’autogru utilizzata per montare la gru più grande.

Il racconto di un testimone: “Ieri qui sotto c’era la coda all’ufficio postale e pochi metri più in là c’è la fermata dell’autobus. Poteva essere una strage”. L’incidente è avvenuto nel popoloso quartiere Nizza Millefonti, a pochi passi dal Lingotto, in una zona di grande passaggio, dove sono numerosi i negozi e i servizi.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è recato nel luogo dell’incidente. Il primo cittadino, informato dalle forze dell’ordine dell’accaduto, sta seguendo le operazioni di soccorso.