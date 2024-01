In provincia di Torino

Ieri sera, sabato 13 gennaio, a Villanova Canavese, in provincia di Torino, intorno alle 19.40, un operaio ha trovato un neonato tra i rifiuti.

L’uomo, residente nella zona, ha sentito dei lamenti provenienti da un cassonetto e all’interno di un sacchetto di plastica giaceva un bambino, con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati.

Il rapido intervento del personale del 118 e dei carabinieri è stato fondamentale per l’assistenza tempestiva del neonato.

Il piccolo è stato trasportato presso l’Ospedale di Ciriè dov’è stato curato e non è in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto prima del ritrovamento. I carabinieri non hanno individuato evidenti sistemi di sorveglianza inzona.

Villanova Canavese si trova a meno di 30 chilometri dal capoluogo piemontese e lì vivono poco più di 1.200 persone.