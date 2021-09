È successo a Torino

A due professori della scuola superiore Curie-Levie di Torino è stato proibito entrare nell’istituto per la prima riunione didattica perché sprovvisti di green pass.

I due docenti sono Giuseppe Pantaleo e Alisa Martizen, entrambi insegnano in via La Saletta. Lei è nota per il movimento PAS (Priorità alla scuola). Pantaleo ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Pozzo Strada per abuso d’ufficio contro il dirigente scolastico al contrario della sua collegache ha deciso di non fare altrettanto.

Pantaleo ha precisato: «Non sono un No Vax né un negazionista ma, essendomi informato, ho dubbi, obiezioni su questo vaccino. E non mi sono vaccinato per mie patologie pregresse».

Il docente ha anche presentato oggi, mercoledì 1 settembre, un certificato di un medico di Medicina Generale con l’esenzione per ragioni sanitarie. Documento che, però, non è stato ritenuto valido dal dirigente scolastico.

Per Pantaleo, però, «la normativa prevede che la certificazione possa essere rilasciata da un medico di medicina generale, non specifica che debba essere quello curante. Oltretutto il medico firmatario aderisce alla campagna vaccinale anti-Covid, quindi la mia certificazione ha tutti i requisiti». Il docente, comunque, ha rifiutato anche di sottoporsi al tampone: «Neanche il preside mi ha parlato di tampone, mi ha solo detto che il mio certificato non era valido».