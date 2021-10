È successo a Torino

Un vandalo è stato fermato a Torino da un poliziotto senza green pass.

A causa dell’assenza del certificato vaccinale, l’arresto non è stato effettuato.

Il vandalo è stato graziato, denunciato a piede libero.

A Torino un uomo ubriaco stava danneggiando alcuni monopattini parcheggiati in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese.

L’uomo è stato sorpreso da un poliziotto fuori servizio che, avvicinandosi e qualificandosi, gli ha ordinato di fermarsi. Il vandalo, però, ha aggredito l’agente con calci e pugni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Come raccontato da La Stampa, quando sono arrivati i colleghi, chiamati dallo stesso poliziotto, l’arresto è sfumato perché l’agente non aveva il green pass e, quindi, non poteva entrare in questura per compilare gli atti. L’aggressore, comunque, è stato denunciato.

Però, a quanto pare, ci sarebbe stata un’alternativa: gli agenti intervenuti si sono offerti di recarsi a casa del collega e di usare il suo computer personale per compilare gli atti. Il poliziotto, però, si è rifiutato e ha rinunciato così all’arresto ed è stato sentito dai colleghi come un normale cittadino, facendo così scattare la denuncia a piede libero nei confronti del vandalo.

L’episodio risale alla metà del mese di ottobre.