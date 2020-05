È successo a Foligno (Perugia)

Tragedia a Foligno, in Umbria. Una bambina di tre anni è morta oggi, martedì 12 maggio, dopo essere caduta in una piscina. Stando a quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Foligno, l’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente. Sono in corso, comunque, le indagini.

La piccola, italiana, era uscita di casa nel primo pomeriggio insieme ai tre cani di proprietà della famiglia. Dopo circa un ‘ora, però, la mamma chiama i militari e vengono subito attivate le ricerche, con l’ausilio della polizia, dei vigili del fuoco, dei volontari e dei cani molecolari.

Un’ora e mezza dopo, però, la triste scoperta da parte dell’elicottero dei carabinieri: il corpo della bambina nell’acqua di una piscina di un’abitazione. Una volta giunti sul posto, la piccola era già morta e sono stati inutili i tentativi di rianimalra da parte dei soccorritori.

Il luogo dov’è avvenuta la tragedia dista due chilometri e mezzo dalla casa in cui la piccola viveva insieme alla famiglia, nei pressi della frazione di Capodacqua, immersa nei boschi.

Si sta cercando di ricostruire il percorso fatto dalla bambina. Come riportato dall’Ansa, essuno avrebbe visto la bambina camminare o entrare nel giardino della casa dov’è stata ritrovata.