Avevano 13, 17 e 21 anni

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di tre giovani tifosi del Foggia, di ritorno dalla partita disputata contro il Potenza. L’incidente è avvenuto sulla statale 93 a pochi chilometri da Potenza, nella tarda serata di ieri, quando i giovani rientravano dopo aver assistito al match, terminato con un pareggio (1-1). Le vittime, di soli 13, 17 e 21 anni, sono state identificate come Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile.

Scontro frontale tra auto e pullman

Lo schianto è avvenuto nei pressi dell’uscita di Potenza est, dove l’auto su cui viaggiavano i tre giovani si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, all’interno della quale viaggiava una famiglia, rimasta ferita in modo non grave. L’incidente ha coinvolto anche un pullman, ma la dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti. La Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del sinistro, mentre i Vigili del fuoco e la Polizia hanno lavorato per ore sul luogo dell’incidente.

Due feriti gravi in rianimazione

Il bilancio è tragico: oltre ai tre ragazzi deceduti, altre sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, attualmente ricoverate nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza. Tra i feriti vi è anche un giovane tifoso del Foggia, trasportato d’urgenza dal 118 Basilicata Soccorso.

Il cordoglio della città di Foggia

La tragedia ha scosso profondamente la comunità foggiana. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso tutto il suo dolore in un messaggio pubblico: “Una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime”. La sindaca ha inoltre annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali, in segno di solidarietà e vicinanza alle famiglie.

Il cordoglio del Calcio Foggia 1920 e Potenza Calcio

Anche il mondo del calcio ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la perdita dei giovani tifosi. Il Calcio Foggia 1920 ha pubblicato un messaggio di solidarietà rivolto alla comunità degli Ultras Foggia e alle famiglie dei ragazzi scomparsi. Anche il Potenza Calcio ha voluto manifestare la propria vicinanza alla città di Foggia, in un momento così tragico.