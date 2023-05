Mamma e figlio di 4 anni trovati morti sotto a un ponte

Redazione di

21/05/2023

Una madre di 41 anni e il figlio di circa 4 anni sono morti dopo una caduta dal ponte di Mostizzolo in Val di Sole, in Trentino.

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della compagnia di Cles, stanno investigando sulla dinamica e sulle cause di questa tragica vicenda: non si esclude l’ipotesi del gesto estremo. I corpi senza vita della madre e del bambino, precipitati da un’altezza di 90 metri, sono stati recuperati dalle acque del torrente Noce, sotto il ponte.

L’allarme è stato dato intorno all’una di notte da alcuni automobilisti che avevano notato un veicolo parcheggiato sul ponte. Nelle operazioni di ricerca sono stati coinvolti vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale sanitario e un elicottero.