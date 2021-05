È successo in provincia di Treviso

Incidente stradale mortale ad Altivole, in provincia di Treviso. Una ragazza di 19 anni è deceduta perché l’auto che stava guidando è uscita di strada. La vettura si è incendiata e, purtroppo, i soccorsi dei vigili del fuoco e del SUEM son stati inutili. I carabinieri stanno indagando per risalire alle cause dell’incidente.

Il dramma, come riportato da La Tribuna di Treviso, è avvenuto alle 5.45 di stamattina, in via degli Alpini. La vittima si chiamava Elisa Girolametto, residente a Riese Pio X.

La ragazza si stava recando in una struttura per anziani di Montebelluna dove svolgeva un tirocinio pratico. La sua Fiat Punto si è schiantata contro un muretto in cemento a bordo strada e ha preso fuoco.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Castelfranco a disposizione dei familiari.