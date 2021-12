È successo in provincia di Treviso

Incidente stradale mortale ieri pomeriggio, domenica 12 dicembre, a Cornuda, in provincia di Treviso, sulla Strada Statale 348 ‘Feltrina’.

Due giovani, un uomo di 34 anni della provincia di Trento e una donna di 29 del bellunese, sono deceduti. Erano a bordo di un’autovettura che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si è scontrata con un secondo veicolo. I due sono deceduti all’istante. Nell’impatto altre tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco e sanitari del SUEM.

I nomi delle vittime

È Adriano Corona, 34 anni di Imer in Trentino, una delle due vittime. Il giovane cuoco viaggiava su una Skoda con Debora Colle, 29 anni del bellunese, anche lei deceduta sul colpo.

Per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto dei due ragazzi si è scontrata con una Nissan con a bordo tre stranieri: un macedone di 44 anni è gravissimo all’ospedale di Treviso, feriti un altro macedone e un tunisino. La viabilità sulla statale è stata riaperta nella tarda serata.