"Tribù urbana": il nuovo album di Ermal Meta

Ermal Meta ha cominciato la settimana annunciando sui social l’uscita del suo nuovo album previsto per il 12 marzo. “Tribù urbana” sarà il titolo del disco che arriverà dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo, dove sarà in gara con il brano “Um milione di cose da dirti”.



Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù. Vi aspetto il #12marzo e sappiate che non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Ancora una volta. ❤️

Ermal pic.twitter.com/1F3fer6adC

— Ermal Meta (@MetaErmal) February 15, 2021