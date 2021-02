Sanremo 2021: Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”

09/02/2021

Il brano sarà in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio Il pezzo inaugura il suo nuovo percorso Ermal in gara al 71° Festival di Sanremo con Un milione di cose da dirti Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” Tornerà sul palco dell’Ariston, Ermal Meta con il suo nuovo singolo “Un milione di cose da dirti” Dal teatro Ariston di Sanremo quest’anno andrà in onda, dal 2 al 6 marzo, la settantunesima edizione del Festival di Sanremo e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus. Al fianco del conduttore e direttore artistico vedremo ancora una volta Fiorello, e come ospiti fissi, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. I concorrenti saranno 26, nella categoria Big e tra questi ci sarà, ancora una volta, il cantautore albanese molto amato dagli italiani, Ermal Meta. Le partecipazioni di Ermal Meta a Sanremo Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista, nel 2016, partecipa per la prima volta a Sanremo Giovani 2015 senza una band, venendo selezionato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016. Non era la prima volta che l’artista saliva sul palco dell’Ariston: già nel 2006 e nel 2010 aveva preso parte alla gara canora nella categoria “Giovani” con le band Ameba 4 e La Fame di Camilla. Ha vinto il Festival di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro col brano “Non mi avete fatto niente”, col quale hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision 2018. Ermal Meta parla ai microfoni di RaiPlay «È una canzone semplicissima, sono quattro accordi in croce, una semplicità armonica per costruire qualcosa di melodico un po’ più complesso, è una semplicissima canzone d’amore» ci ha spiegato nel corso del nostro shooting per la copertina dedicata al festival. Sul palco dell’Ariston «Spero di riuscire a comunicare al meglio quello che vado a fare, di arrivare alla gente, cercando di assottigliare, annullare, azzerare il più possibile il filtro catodico, di arrivare dall’altra parte».

Dal teatro Ariston di Sanremo quest’anno andrà in onda, dal 2 al 6 marzo, la settantunesima edizione del Festival di Sanremo e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus. Al fianco del conduttore e direttore artistico vedremo ancora una volta Fiorello, e come ospiti fissi, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. I concorrenti saranno 26, nella categoria Big e tra questi ci sarà, ancora una volta, il cantautore albanese molto amato dagli italiani, Ermal Meta.

Le partecipazioni di Ermal Meta a Sanremo

Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista, nel 2016, partecipa per la prima volta a Sanremo Giovani 2015 senza una band, venendo selezionato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016. Non era la prima volta che l’artista saliva sul palco dell’Ariston: già nel 2006 e nel 2010 aveva preso parte alla gara canora nella categoria “Giovani” con le band Ameba 4 e La Fame di Camilla. Ha vinto il Festival di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro col brano “Non mi avete fatto niente”, col quale hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision 2018.

Ermal Meta parla ai microfoni di RaiPlay