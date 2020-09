Il duplice omicidio di Lecce

Antonio De Marco , l’assassino di Daniele De Santis e di Eleonora Manta , è in isolamento in carcere.

, l’assassino di e di , è in isolamento in carcere. È stato rinvenuto un nuovo foglietto nella casa di De Marco , un altro cronoprogramma del delitto.

, un altro cronoprogramma del delitto. È stato appurato cosa De Marco avesse con sé al momento del duplice omicidio.

Antonio De Marco, il 21enne che ha confessato il duplice omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, si trova in isolamento sotto vigilanza continuativa nel supercarcere di Borgo San Nicola, a Lecce.

Ciò è stato deciso per la giovane età del detenuto e perché non è mai stato in carcere. La famiglia ha nominato un proprio difensore di fiducia in sostituzione di quello d’ufficio. Entro oggi, mercoledì 30 settembre, sarà fissata la data dell’interrogatorio per la convalida del fermo.

Intanto, è stato trovato altro materiale che comproverebbe la responsabilità dello studente, tra cui un biglietto simile a quello recuperato sul luogo del duplice omicidio, con il cronoprogramma dettagliato del delitto, trovato nell’abitazione di De Marco di via Fleming.

Si tratta del cronoprogramma dell’azione criminale: De Marco aveva calcolato il tempo per completare l’esecuzione del piano omicida, ovvero un’ora e mezza. Sul foglio c’è il percorso da seguire, i tempi di percorrenza e della permanenza nella casa della coppia.

Si è appreso anche che il 21enne si era munito un grosso coltello da caccia, di guanti in lattice, di un cappuccio ricavato da un collant e di striscette stringitubo.

Per entrare in casa, infine, De Marco avrebbe utilizzato le chiavi che, come sostengono gli investigatori, o non aveva restituito o di cui aveva fatto copia. Daniele ed Eleonora sono stati uccisi con oltre 60 coltellate inferte con molta efferatezza.