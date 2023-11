In provincia di Pordenone

È stato ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni, scomparsa sabato scorso insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta.

Il corpo di una giovane donna era stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche della giovane.

Il cadavere è stato recuperato in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. La giovane aveva addosso gli stessi vestiti del giorno della scomparsa.

La zona dov’è stato trovato il corpo di Giulia è stata completamente interdetta al traffico per un tratto di circa otto chilometri, in attesa dell’arrivo del pm di Venezia e del medico legale, Antonello Cirnelli. L’intera zona è sorvolata dagli elicotteri per verificare la presenza eventuale dell’auto di Filippo, la Punto di colore nero. Gli elicotteri stanno scandagliando l’intera area della Valcellina e, ovviamente, del lago di Barcis.

Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, ha dichiarato: “L’epilogo peggiore a una vicenda che ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso per una settimana. Il corpo recuperato nel lago di Barcis stamattina è quello di Giulia Cecchettin. Mi stringo al papà e ai familiari di Giulia, ai suoi amici e a coloro che le erano vicini. Un segnale di vicinanza anche alla famiglia di Filippo Turetta, che in queste ore deve affrontare una tragica realtà. E una preghiera per Giulia, con tutto il cuore”.

Notizia in aggiornamento.