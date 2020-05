Il diplomatico aveva 57 anni

Du Wei, l’ambasciatore cinese in Israele, è stato trovato morto stamattina in casa sua, nella città costiera di Herliya.

Du Wei, 57 anni, era arrivato in Israele lo scorso marzo mentre in precedenza era stato inviato in Ucraina. La polizia ha avviato un’inchiesta.

L’ambasciatore era sposato e aveva un figlio. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del diplomatico, trovato morto dal suo staff. Come riportato dai media israeliani, a causare la morte di Du Wei sarebbe stato un infarto.

Pochi giorni fa, sul quotidiano The Jerusalem Post, è stato pubblicato un articolo del diplomatico sulla resilienza del popolo cinese e israeliano. Inoltre, venerdì scorso l’ambasciata cinese aveva attaccato il segretario di Stato americano Mike Pompeo, ‘reo’ di avere criticato la gestione da parte della Cina della pandemia di coronavirus durante una visita in Israele. L’ambasciata aveva definito «assurdi» i commenti di Pompeo, negando l’ipotesi secondo cu il Governo di Pechino ha nascosto al mondo per molti giorni l’epidemia.