Si è presentato in negozio come un cliente abituale, ha scelto due orologi di lusso e ha mostrato una falsa ricevuta di bonifico. Poi è uscito con i Rolex sotto il braccio e si è volatilizzato.

Una truffa studiata nei minimi dettagli ha colpito uno dei negozi di orologeria più noti di Bologna, “Davide Pedretti – Luxury Watches“, in via d’Azeglio, cuore elegante della città. Il raggiro è andato in scena lo scorso sabato, quando un uomo si è finto cliente, ha scelto due Rolex di pregio e, con l’inganno, è riuscito a portarseli via senza pagare, per poi rivenderli in altre gioiellerie.

Il valore della truffa? Circa 20mila euro, il tutto con un’unica mossa: una falsa prova di bonifico urgente, apparentemente impeccabile.

Il racconto della truffa: “Sembrava un acquisto normale”

A raccontare i dettagli è lo stesso Davide Pedretti, titolare della boutique specializzata in orologi di lusso e molto seguito anche sui social: “Nel negozio c’era un mio collaboratore, che ha servito il cliente come sempre facciamo quando qualcuno arriva in negozio”.

L’uomo, un cittadino italiano di 44 anni, non era nuovo: aveva già acquistato in passato, conquistando così la fiducia dello staff. Quel giorno ha selezionato due Rolex, ha mostrato una ricevuta di bonifico urgente e ha concluso il finto acquisto.

“Ha mostrato al mio dipendente la ricevuta di un bonifico eseguito con urgenza, un tipo di pagamento che, tra l’altro, non è revocabile”, ha spiegato Pedretti. “L’impiegato si è fidato, leggendo l’importo corretto e vedendo l’esecuzione del pagamento”. Ma il pagamento non è mai arrivato. La ricevuta era falsa, ma ben costruita. Il truffatore, dopo aver simulato l’acquisto, è uscito dal negozio con i due orologi, per poi scomparire nel nulla.

Il sospetto e la scoperta

L’inganno è venuto a galla poco dopo, in modo del tutto casuale. I due orologi sono ricomparsi su Chrono24, piattaforma internazionale per la compravendita di orologi di lusso. Un dettaglio che ha fatto scattare l’allarme. “Ci siamo insospettiti – ha raccontato Pedretti – e siamo andati a controllare l’effettiva ricevuta del bonifico. E lì ci siamo accorti che i soldi non erano mai arrivati”. Da quel momento il truffatore risulta irreperibile. Il cellulare è spento e ogni tentativo di contatto è andato a vuoto. Ma il piano era già stato portato a termine: i due Rolex erano già stati venduti ad altre gioiellerie, che li hanno acquistati in buona fede.

La denuncia e le indagini in corso

Il titolare si è immediatamente rivolto alle forze dell’ordine. Gli orologi sono stati sequestrati, ma l’autore della truffa è tuttora latitante. La denuncia è stata formalizzata e il caso è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. A confermarlo è l’avvocato Giacomo Barvas, legale di fiducia del commerciante: “È stata sporta querela in relazione alla truffa subita dal mio assistito. La vicenda è al vaglio dell’autorità giudiziaria e non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni per non pregiudicare le indagini”.

