Abbassa i toni il presidente Usa uscente Donald Trump dopo l’assedio a Capitol Hill che la provocato cinque vittime

Su Twitter parla della necessità di “assicurare una transizione ordinata”

Sui disordini di mercoledì scorso spiega che il suo scopo era “assicurare l’integrità del voto”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Congresso ha certificato i risultati, una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. La mia attenzione adesso è volta ad assicurare una transizione del potere senza scosse e ordinata”. Lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un video su Twitter all’indomani dell’assedio a Capitol Hill. Il presidente non ha nominato il suo successore Joe Biden, e a chi lo accusa di aver istigato i disordini di mercoledì scorso ha spiegato che il suo scopo era “assicurare l’integrità del voto”.

Per Trump “è l’ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità”.

