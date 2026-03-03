Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei media e dei social

Un evidente arrossamento sul lato destro del collo ha riportato al centro del dibattito pubblico la salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è apparso così ieri, lunedì 2 marzo, durante la Medal of Honor Ceremony alla Casa Bianca. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei media e dei social, alimentando nuove speculazioni in un momento già segnato dalla tensione internazionale legata alla Guerra nel Golfo.

La nota del medico: “trattamento preventivo”

A intervenire è stato il medico personale del presidente, Sean Barbabella, che ha diffuso una dichiarazione ufficiale:

“Il presidente Trump sta usando una crema molto comune sul lato destro del collo, che è un trattamento preventivo per la pelle”.

“Il presidente userà il trattamento per una settimana e si prevede che l’arrossamento duri per alcune settimane”.

Secondo quanto riportato anche dall’AFP, la zona arrossata — visibile in una fotografia che mostra croste brunastre che sporgono dal colletto della camicia — sarebbe dunque il risultato di una terapia dermatologica prescritta dal medico della Casa Bianca.

La spiegazione però non entra nel merito di tre aspetti fondamentali:

non viene indicato il principio attivo della crema,

non viene specificata la ragione clinica della prevenzione,

non viene citata alcuna diagnosi.

La comunicazione ufficiale fornisce una cornice rassicurante ma non offre dettagli medici verificabili.

I precedenti che hanno riacceso l’attenzione

L’episodio non nasce nel vuoto. Negli ultimi mesi l’attenzione sulla salute di Trump è cresciuta per accumulo di immagini e dichiarazioni.

A febbraio 2025 il presidente era apparso con segni sulle mani, inizialmente interpretati come lividi. La Casa Bianca aveva fornito una spiegazione attraverso la portavoce Karoline Leavitt: “Il presidente Trump ha lividi sulla mano perché lavora costantemente e stringe mani tutto il giorno, ogni giorno”.

Successivamente, un’altra giustificazione aveva collegato i lividi all’assunzione di aspirina.

L’insufficienza venosa diagnosticata nel 2025

A luglio dello scorso anno, la Casa Bianca aveva comunicato una diagnosi più articolata: insufficienza venosa cronica.

Il promemoria ufficiale affermava:

“Il presidente si è sottoposto a un esame completo, compresi studi diagnostici vascolari. Sono state eseguite ecografie Doppler venose bilaterali degli arti inferiori che hanno rivelato un’insufficienza venosa cronica, una condizione benigna e comune, in particolare negli individui sopra i 70 anni”.

In quel caso la comunicazione era stata dettagliata, con test clinici esplicitamente citati. Il confronto con la nota sull’arrossamento al collo evidenzia una differenza sostanziale di livello informativo.

L’aspirina e l’intervista al Wall Street Journal

A gennaio, intervistato dal Wall Street Journal, Trump aveva dichiarato di assumere più aspirina del consigliato:

“Dicono che l’aspirina sia buona per fluidificare il sangue e io non voglio sangue denso che scorre nel mio cuore”.

Nella stessa intervista aveva espresso irritazione per l’attenzione mediatica sulla sua salute e aveva commentato un esame cardiovascolare effettuato in ottobre:

“Col senno di poi, è un peccato che l’abbia fatto, perché ha dato loro un po’ di munizioni”.

“Sarei stato molto meglio se non l’avessi fatto, perché il fatto che l’abbia fatto ha fatto pensare: ‘Oh cielo, c’è qualcosa che non va?’ Beh, non c’è niente che non va”.