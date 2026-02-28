Il discorso integrale del presidente

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un video di 8 minuti pubblicato sulla piattaforma Truth Social che le forze armate americane hanno avviato “importanti operazioni di combattimento in Iran”. L’annuncio segna un passaggio formale verso un’azione militare diretta e definisce come obiettivo la neutralizzazione di minacce considerate imminenti. Il messaggio ha implicazioni immediate per la sicurezza delle truppe americane all’estero e per l’equilibrio strategico in Medio Oriente.

Trump ha sostenuto che Teheran avrebbe proseguito lo sviluppo del proprio programma nucleare e starebbe lavorando a missili in grado di raggiungere il territorio statunitense. Nel corso dell’intervento ha rivolto un appello diretto alla popolazione iraniana invitandola a “prendere il controllo del vostro governo”.

Il discorso integrale del presidente

Di seguito il testo completo dell’intervento:

“Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno iniziato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti provenienti dal regime iraniano. Un gruppo feroce di persone molto dure e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo.

Per 47 anni, il regime iraniano ha gridato ‘Morte all’America’ e ha condotto una campagna senza fine di spargimenti di sangue e omicidi di massa, prendendo di mira gli Stati Uniti, le nostre truppe e persone innocenti in molti, molti Paesi. Tra i primissimi atti del regime vi fu il sostegno alla violenta occupazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Teheran, trattenendo decine di ostaggi americani per 444 giorni.

Nel 1983, i proxy dell’Iran hanno compiuto l’attentato alla caserma dei marines a Beirut che uccise 241 militari americani. Nel 2000, erano a conoscenza e probabilmente coinvolti nell’attacco alla USS Cole. Molti morirono. Le forze iraniane hanno ucciso e mutilato centinaia di membri delle forze armate americane in Iraq.

I proxy del regime hanno continuato a lanciare innumerevoli attacchi contro le forze americane stanziate in Medio Oriente negli ultimi anni, così come contro navi militari e commerciali statunitensi e linee di navigazione internazionale. È stato terrorismo di massa e non lo tollereremo più.

Dal Libano allo Yemen e dalla Siria all’Iraq, il regime ha armato, addestrato e finanziato milizie terroristiche che hanno intriso la terra di sangue e distruzione. Ed è stato il proxy dell’Iran, Hamas, a lanciare i mostruosi attacchi del 7 ottobre contro Israele, massacrando oltre 1.000 persone innocenti, tra cui 46 americani, e prendendo 12 nostri cittadini in ostaggio. È stato brutale, qualcosa come il mondo non aveva mai visto prima.

L’Iran è il principale Stato sponsor del terrorismo al mondo e recentemente ha ucciso decine di migliaia dei propri cittadini per strada mentre protestavano.

È sempre stata politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, che questo regime terroristico non possa mai avere un’arma nucleare. Lo ripeto, non potranno mai avere un’arma nucleare.

Ecco perché nell’Operazione Midnight Hammer lo scorso giugno abbiamo distrutto completamente il programma nucleare del regime a Fort Doe, Natanz e Isfahan. Dopo quell’attacco li abbiamo avvertiti di non riprendere mai la loro ricerca maligna di armi nucleari e abbiamo cercato ripetutamente di fare un accordo. Abbiamo provato. Volevano farlo. Non volevano farlo. Di nuovo volevano farlo. Non volevano farlo. Non sapevano cosa stesse accadendo. Volevano solo praticare il male.

Ma l’Iran ha rifiutato, proprio come ha fatto per decenni e decenni. Hanno respinto ogni opportunità di rinunciare alle loro ambizioni nucleari e non possiamo più accettarlo.

Invece hanno tentato di ricostruire il loro programma nucleare e di continuare a sviluppare missili a lungo raggio che ora possono minacciare i nostri ottimi amici e alleati in Europa, le nostre truppe stanziate all’estero e che potrebbero presto raggiungere il territorio americano.

Immaginate quanto sarebbe incoraggiato questo regime se avesse e fosse effettivamente armato con armi nucleari come mezzo per diffondere il proprio messaggio.

Per queste ragioni, le forze armate degli Stati Uniti stanno conducendo un’operazione massiccia e in corso per impedire a questa dittatura molto malvagia e radicale di minacciare l’America e i nostri interessi fondamentali di sicurezza nazionale.

Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria missilistica. Sarà di nuovo completamente annientata. Annienteremo la loro marina. Faremo in modo che i proxy terroristici della regione non possano più destabilizzare la regione o il mondo e attaccare le nostre forze, né utilizzare i loro ordigni esplosivi improvvisati, o bombe lungo le strade come vengono talvolta chiamate, per ferire gravemente e uccidere migliaia e migliaia di persone, inclusi molti americani.

E faremo in modo che l’Iran non ottenga un’arma nucleare. È un messaggio molto semplice. Non avranno mai un’arma nucleare.

Questo regime imparerà presto che nessuno dovrebbe sfidare la forza e la potenza delle Forze Armate degli Stati Uniti. Ho costruito e ricostruito il nostro esercito nella mia prima amministrazione e non esiste alcun esercito sulla terra anche solo vicino alla sua potenza, forza o sofisticazione.

La mia amministrazione sta adottando ogni possibile misura per ridurre al minimo il rischio per il personale statunitense nella regione. Anche così, e non faccio questa dichiarazione alla leggera, il regime iraniano cerca di uccidere. Le vite di coraggiosi eroi americani potrebbero andare perdute e potremmo avere vittime. Questo accade spesso in guerra.

Ma lo facciamo non per l’oggi. Lo facciamo per il futuro. Ed è una missione nobile.

Preghiamo per ogni membro delle forze armate che rischia altruisticamente la propria vita per garantire che gli americani e i nostri figli non siano mai minacciati da un Iran armato di armi nucleari. Chiediamo a Dio di proteggere tutti i nostri eroi in pericolo. E confidiamo che con il Suo aiuto, gli uomini e le donne delle forze armate prevarranno. Abbiamo i migliori al mondo e prevarranno.

Ai membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, delle forze armate e di tutta la polizia, dico questa sera che dovete deporre le armi e avrete completa immunità. Oppure, in alternativa, affronterete morte certa. Quindi deponete le armi. Sarete trattati equamente con totale immunità, oppure affronterete morte certa.

Infine, al grande e orgoglioso popolo dell’Iran, dico questa sera che l’ora della vostra libertà è arrivata. Restate al riparo. Non uscite di casa. Fuori è molto pericoloso. Le bombe cadranno ovunque. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Sarà vostro da conquistare. Questa sarà probabilmente la vostra unica occasione per generazioni.

Per molti anni avete chiesto l’aiuto dell’America. Ma non lo avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare questa sera. Ora avete un presidente che vi sta dando ciò che volete. Vediamo come risponderete.

L’America vi sostiene con forza travolgente e potenza devastante. Ora è il momento di prendere il controllo del vostro destino e liberare il futuro prospero e glorioso che è vicino alla vostra portata. Questo è il momento dell’azione. Non lasciatelo passare.

Dio benedica i coraggiosi uomini e donne delle forze armate americane. Dio benedica gli Stati Uniti d’America. Dio benedica tutti voi”.