Telefonata tra il candidato alla presidenza USA e il presidente ucraino

“Ho avuto un’ottima conversazione con il presidente Volodymyr Zelensky“. Così Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, scampato di recente a un attentato, sui propri social. Trump ha promesso che porrà “fine alla guerra in Ucraina che è costata così tante vite”, senza aggiungere ulteriori dettagli.

L’ex presidente degli USA ha spiegato che “entrambe le parti saranno in grado di riunirsi e negoziare un accordo che ponga fine alla violenza e apra la strada alla prosperità.

Il post completo

Il post: “Il presidente Zelensky dell’Ucraina e io abbiamo avuto un’ottima telefonata all’inizio di oggi. Si è congratulato con me per una convention nazionale repubblicana di grande successo e per essere diventato il candidato repubblicano per la presidenza degli Stati Uniti. Apprezzo il presidente Zelensky per avermi contattato perché io, in quanto prossimo Presidente degli Stati Uniti, porterò la pace nel mondo e metterò fine alla guerra che è costata così tante vite e devastato innumerevoli famiglie innocenti. Entrambe le parti saranno in grado di unirsi e negoziare un accordo che ponga fine alla violenza e apra la strada alla prosperità”.

La reazione di Zelensky

Dal canto suo, su X, il presidente ucraino ha scritto che, durante la telefonata, “mi sono congratulato con lui per la nomina e ho condannato lo scioccante attentato in Pennsylvania. Gli Stati Uniti hanno dato un vitale sostegno per proteggere la libertà e l’indipendenza della nostra nazione. L’Ucraina gli sarà sempre grata per il loro aiuto nel rafforzare la nostra capacità di resistere al terrorismo russo. Gli attacchi russi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano ogni giorno. Abbiamo concordato con il presidente Trump di discutere in un incontro privato con quali passi possiamo arrivare ad una pace duratura”.