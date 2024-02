Dramma in provincia di Lecco

Dramma ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, in Lombardia. Un uomo è morto dopo essersi lanciato con una tuta alare dalla parete del Forcellino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Areu, del Soccorso Alpino e della Polizia di Stato a seguito della segnalazione giunta da una persona che aveva assistito al lancio dell’uomo e alla sua caduta in avvitamento senza apertura della vela da una quota di circa 200-300 metri.

I soccorsi giunti sul posto hanno constatato il decesso dell’uomo.

Dopo ulteriori riscontri, per quanto riguarda la dinamica dell’evento è stata conferma la non apertura della vela. Al momento – hanno spiegato i soccorritori – non è noto se si tratta effettivamente della vela di emergenza di una tuta alare o se una vela da discesa da paracadutismo classico.

La vittima non è stata ancora identificata.