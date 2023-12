Nel Bresciano

Sabato scorso, 9 dicembre, a Malonno, nel Bresciano un uomo ha provocato un incidente in cui è morta una donna di 46 anni, Ilaria Ziliani.

L’uomo, 44enne oiginario di Darfo Boario Terme, ha investito con il suo SUV l’auto, una Lancia Y, su cui viaggiava la 46enne ed è risultato positivo all’alcoltest con un valore (1,3 g/l) più del doppio del consentito (0,5 g/l). Adesso è accusato di omicidio stradale aggravato ed è ricoverato in ospedale.

Nella lancia Y c’era anche un 50enne, attualmente in ospedale a Sondalo (Sondrio).

La vittima, originaria di Genova, viveva da tempo con il compagno Carlo di Ponte. Era la mamma di due figlie di 13 e 26 anni.

La ricostruzione

Come riportato su BresciaToday, il suv Audi guidato dal 44enne stava transitando sulla SS42, in territorio di Malonno, sorpassando la colonna di veicoli che in quel momento stava rallentando: il conducente non si sarebbe accorto della rotonda che, complice l’asfalto reso viscido dal ghiaccio, ha fatto da trampolino.

Il 44enne alla guida del suv si è subito fermato a prestare soccorso. Ilaria è morta sul colpo.

Si è anche ribaltata, a causa del ghiaccio, l’automedica chiamata per i soccorsi: gli occupanti sono, però, usciti dalla vettura senza conseguenze gravi e ricoverati in ospedale per accertamenti.