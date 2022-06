Doveva essere un dolce scatto di famiglia: Oleg Kornievski, 6 anni, posa per la madre con un mazzo di fiori appena raccolto. Tuttavia, questa foto è il tragico preludio dell’ennesima storia straziante che arriva dall’Ucraina in guerra dal 24 febbraio scorso dopo l’invasione russa. Lo racconta il Daily Mail.

Poche ore dopo, infatti, Oleg è stato ucciso durante un attacco dell’artiglieria russa. Ferito a morte da una scheggia davanti casa sua. La madre Ekaterina lo ha seppellito il giorno dopo.

Il piccolo Oleg è morto insieme ad altre tre persone durante un bombardamento russo su Lysychansk, città dell’est dell’Ucraina, vicino al campo di battaglia di Severodonetsk. Un’altra persona è rimasta ferita.

6-year-old Oleg Kornievski was killed in a Russian artillery attack in Lysychansk just days ago.

His mother took this picture of him just hours before he was killed. pic.twitter.com/0SoNWrHQEZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2022