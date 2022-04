Ucraina, a Chernobyl livelli “anormali” di radiazioni, occupazione russa “molto pericolosa”

26/04/2022

I livelli di radiazione nella centrale di Chernobyl, dove nel 1986 avvenne il peggior incidente nucleare della storia, hanno raggiunto livelli “anormali”. Lo ha comunicato il capo dell’agenzia atomica delle Nazioni Unite. Rafael Grossi, Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), ha visitato l’impianto per fornire apparecchiature, condurre valutazioni radiologiche e ripristinare i sistemi di monitoraggio. Grossi ha affermato: “Il livello di radiazioni è anormale. Ci sono stati alcuni momenti in cui i livelli sono aumentati a causa del movimento dell’equipaggiamento pesante che le forze russe hanno portato qui e quando se ne sono andate. Stiamo monitorando giorno dopo giorno”. Grossi ha anche detto ai giornalisti che l’occupazione russa è stata “molto, molto pericolosa”. Insieme a Grossi, al sito di Chernobyl è presente un’equipe di esperti “per consegnare apparecchiature vitali” (dosatori, tute protettive, ecc.) ed effettuare “controlli radiologici e di altro tipo”. Fra gli altri compiti, gli esperti devono riparare i sistemi di monitoraggio remoto, che hanno smesso di trasmettere dati al quartier generale dell’AIEA a Vienna poco dopo l’inizio della guerra. I carri armati e le truppe russe hanno agitato un terreno altamente contaminato nei primi giorni dell’invasione, a fine febbraio. I dipendenti dello stabilimento hanno subito espresso la propria preoccupazione per l’esposizione delle forze russe a dosi di radiazioni potenzialmente dannose, aumentando la probabilità di cancro e altri problemi di salute per i decenni a venire. Inoltre, come riportato dal Telegraph, un soldato russo che ha fatto parte del battaglione che ha preso inizialmente Chernobyl è morto, mentre un altro avrebbe raccolto una fonte di radiazioni a mani nude. Ihor Ugolkov, un soldato ucraino, ha raccontato alla CNN: “Sono andati nella Foresta Rossa e hanno portato materiale radioattivo con loro sulle scarpe. Altri posti vanno bene ma qui le radiazioni sono aumentate perché risiedevano qui. Sono andati ovunque e hanno anche portato con sé della polvere radioattiva”.

