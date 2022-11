Le ultime

I russi hanno fatto saltare in aria i ponti sulla riva destra del fiume Dnipro, nella regione di Kherson, in Ucraina. Ne ha dato notizia Serhii Khlan, deputato del Consiglio regionale di Kherson, durante un briefing presso l’Ukrinform MediaCenter.

Khlan ha detto che “gli occupanti hanno fatto saltare in aria non solo i ponti Darivka e Tiahynka ma anche il ponte all’uscita da Snihurivka verso Kherson, il ponte a Novokairy e il ponte a Mylove. Ovvero: gli occupanti stanno facendo esplodere tutti i ponti sulla riva destra della regione di Kherson”.

Secondo Khlan, i russi si stanno preparando alla ritirata per rallentare la controffensiva ucraina e ha anche riferito che l’esercito di Mosca ha rafforzato le proprie linee nei villaggi di Kozatske e Vesele, in prossimità della centrale idroelettrica di Kakhovka. Il motivo? I russi starebbero garantendo la ritirata delle loro unità dalla prima linea.

Quindi, “possiamo dire che sotto la pressione delle nostre Forze Armate, gli occupanti si stanno preparando e facendo tutto il possibile affinché non ci sia un crollo totale del fronte: sembra una ritirata pianificata dalla prima linea”, ha aggiunto.

Ritirata confermata dal Ministero della Difesa russo

La notizia della ritirata alla riva destra del fiume Dnipro (o Dnepr) è stata confermata dal ministro della Difesa russo: “Procedere con il ritiro dei soldati”, ha detto alla televisione russa Sergei Shoigu, dopo una proposta in tal senso del comandante delle operazioni di MOsca in Ucraina, il generale Sergei Surovikin, che ha riconosciuto che è stata una decisione “per niente facile” da prendere. Surovikin ha affermato che la difesa dovrebbe essere organizzata lungo la linea di barriera del fiume Dniepr, sulla sua riva sinistra. L’Ucraina, comunque, non avrebbe fermato i tentativi di offensiva “nonostante” elevate perdite, perdite di attrezzature, e gli attacchi soppressi dalle forze russe.

Morto il vice governatore di Kherson

Kirill Stremousov, il vice governatore dell’amministrazione filorussa di Kherson, è rimasto ucciso in un incidente stradale. Lo ha confermato su Telegram il governatore ad interim della regione di Kherson, Vladimir Saldo. Stremousov “ha saputo mostrare alla gente la verià su cià che stava accadendo nella regione di Kherson. Era padre di una famiglia numerosa: aveva cinque figli e dovrebbe nascerne presto un sesto. Ovviamente, ci prenderemo cura di tutti loro, ma Kirill, purtroppo, non tornerà più”.