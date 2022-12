Le ultime dal conflitto

Pioggia di missili russi su molte città dell’Ucraina, compresa la capitale Kiev. Si segnalano esplosioni in molte zone del Paese. L’allarme aereo, infatti, è stato diramato in tutte le regioni.

Come riportato da Vitaly Kim, governatore della città meridionale di Mykolaiv, 13 aerei dell’aviazione russa e 2 navi portamissili nel Mar Nero sono entrati in azione. Un missile è stato diretto su Sumy e altri sono entrati nello spazio aereo ucraino.

Il governatore regionale di Kiev, Oleksiy Kuleba, ha avvisato i cittadini su Telegram della minaccia degli attacchi missilistici contro la capitale, invitando i cittadini di recarsi nei rifugi. “La contraerea è al lavoro”, hanno comunicato i media ucraini.

In totale, come comunicato dal consigliere dell’ufficio presidenziale Oleksiy Arestovych su Facebook, sono stati lanciati dai russi coltre 100 missili: “State calmi! Rimanete nei rifugi finché non finirà l’allarme aereo! Il che potrebbe significare che i missili sono stati abbattuti”.

Inoltre, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha avvertito su Telegram che a Kiev potrebbe mancare l’energia elettrica e che i bombardamenti hanno danneggiato un impianto, due abitazioni private e un campo giochi.

Esplosioni sono state segnalate anche a Leopoli (dove il 90% della popolazione è senza elettricità e si sta pensando di razionare l’acqua), nell’ovest dell’Ucraina, vicino al confine con la Polonia, Kharkiv e Odessa. Interruzioni di corrente nelle regioni di Odessa, Dnipropetrovsk e Kryvyi Rih.

Mykhailo Podolyak, consigliere capo dell’ufficio presidenziale, ha affermato: “(Sono stati lanciati) oltre 120 missili sull’Ucraina dal ‘malvagio mondo russo’ per distruggere infrastrutture critiche e fare stragi di civili”.