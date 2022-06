Incontro ad Ankara tra i ministri Lavrov e Çavuşoğlu

Il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu ha dichiarato oggi, mercoledì 8 giugno, che c’è la volontà di tornare ai negoziati tra Russia e Ucraina.

Parlando al fianco del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ha affermato che l’incontro tra i due ad Ankara è stato fruttuoso, compresa la volontà di ripristinare i colloqui tra Mosca e Kiev per un possibile cessate il fuoco: “Potrebbero esserci di nuovo dei presupposti per i negoziati”, ha detto.

Lavrov, da parte sua, ha affermato che “l‘operazione militare speciale” in Ucraina sta andando secondo i piani e che la Russia raggiungerà gli obiettivi prefissati.

Lavrov ha anche detto che la Russia è pronta per un incontro con l’ONU e l’Ucraina a Istanbul, sollecitando la ripresa dei colloqui di pace prima di organizzare un incontro tra Putin e Zelensky: “Anche quando la Russia e la Turchia hanno divergenze di vedute, rispettano le posizioni reciproche: questa è la chiave per raggiungere risultati nelle relazioni”, ha detto.

LA GUERRA DEL GRANO

Çavuşoğlu ha anche affermato di considerare ragionevole il piano delle Nazioni Unite per esportare il grano ucraino, aggiungendo che sono necessari ulteriori colloqui sulle misure da adottare per garantire il passaggio sicuro delle navi dall’Ucraina. “Le richieste di rimozione delle sanzioni per le esportazioni di grano russe sono legittime – ha proseguito Çavuşoğlu – Esortiamo tutti ad aprire insieme la strada alle esportazioni di prodotti sia dall’Ucraina che dalla Russia”.

Lavrov ha affermato che l’esportazione di grano dall’Ucraina non ha alcun collegamento con una possibile crisi alimentare: “La sua quota è molto piccola, circa l’1%”. Ha aggiunto che il problema principale nell’esportazione del grano ucraino è il rifiuto del presidente Zelensky di discutere lo sgombero delle mine marine. Per risolverlo, secondo Lavrov, l’Ucraina deve permettere che le navi lascino i porti in sicurezza.

Mosca ha, inoltre, espresso “disponibilità” a fornire qualsiasi tipo di sicurezza per le navi che lasciano i porti ucraini: “Le forze armate russe e turche stanno discutendo la questione dello sgombero delle mine nei porti marittimi dell’Ucraina”, ha concluso il ministro degli Esteri russo.