È successo in provincia di Udine

Incidente stradale mortale a Codroipo, in provincia di Udine.

Un uomo di 52 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto pattorno alle 18 in via Glaunicco, la strada che da San Martino conduce alla frazione di San Pietro.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, l’auto della vittima è entrata in rotta di collisione frontale con un trattore, prima di terminare la propria corsa in un campo. Quando sono giunti in zona i Vigili del fuoco del locale distaccamento, l’uomo era già morto.

Ferito, in maniera non grave, anche il conducente del mezzo agricolo che, dopo l’impatto, si è ribaltato su un fianco. Il personale sanitario ha stabilizzato il paziente e lo ha portato in ospedale a Udine. Sul posto anche la Polizia locale di Codroipo che ha regolato la viabilità.