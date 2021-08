È successo in provincia di Udine

Incidente stradale ieri pomeriggio, 9 agosto, ad Amaro, in provincia di Udine. Impatto tra un’auto e un camion.

Un uomo e sua figlia sono morti. Si chiamavano Pietro Castracane e della figlia Nicole di 10 anni. I due viaggiavano assime alla famiglia, composta anche da un figlio di 12 anni e due cugini di 14 e 28. Sono rimasti tutti feriti in gravi condizioni e per questo ricoverati tra gli ospedali di Trieste – a Cattinara – e Udine.

Questo è il bilancio di uno scontro tra un’auto, una Ford C-Max, su cui viaggiava la famiglia, residente a Firenze, il cui conducente è rimasto illeso.

Lo scontro si è verificato lungo la S.R. 52 carnica. Sul posto operano i sanitari del 118, anche con l’elicottero, la Polizia locale Uti Carnia, i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolmezzo, i Vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime.

Come riportato da UdineToday.it, il gruppo, arrivato in Friuli venerdì scorso per trascorrere le vacanze a Cercivento (il paese di origine della madre dei bambini e compagna di Castracane) era reduce da un’escursione nel Tarvisiano.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Udine, in attesa di ulteriori accertamenti.

A guidare il camion un 42enne di Rivignano.