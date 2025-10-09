Dramma a Precenicco (Udine)

La giovane attendeva la corriera per recarsi al liceo artistico di Udine. Inutili i tentativi di rianimazione. Il paese è sotto shock.

Una tragedia senza parole ha scosso questa mattina la comunità di Precenicco, in provincia di Udine. Alice Morsanutto, studentessa di 17 anni, è morta investita da un’auto mentre stava attraversando la strada per recarsi alla fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino in via Edmondo Brian, a pochi passi dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, Alice si trovava sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat Doblò. L’impatto è stato violentissimo: il corpo della ragazza è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Inutili i soccorsi, il paese è sotto shock

Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del Sores 118, che ha tentato disperatamente di rianimarla. Purtroppo, per Alice non c’è stato nulla da fare.

Pochi istanti prima del drammatico impatto, il fratello gemello della ragazza aveva preso lo stesso autobus che Alice stava aspettando. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, svegliati dalle sirene. Il padre, sentendo l’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, è sceso in strada, seguito dalla madre. Entrambi hanno raggiunto il luogo della tragedia nel giro di pochi minuti, ma hanno potuto solo assistere all’impossibile: la figlia era già priva di vita.

“Una ragazza solare e piena di vita”: il ricordo della scuola

Alice frequentava il liceo artistico Giovanni Sello di Udine, indirizzo grafica. Era una studentessa brillante, gentile, piena di vita. A ricordarla con parole cariche di commozione è la dirigente scolastica Rossella Rizzatto, che ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia, ai compagni e ai docenti.

“La notizia della prematura scomparsa di Alice ci ha lasciato attoniti e profondamente addolorati. Una ragazza solare, gentile e piena di vita, parte integrante della nostra comunità scolastica: la sua assenza lascia un vuoto profondo e doloroso”.

“In questo momento di indicibile dolore, desideriamo esprimere alla sua famiglia la nostra più sincera e affettuosa vicinanza, condividendo la loro sofferenza e stringendoci in un abbraccio di silenziosa solidarietà. Custodiremo con affetto il ricordo di Alice e continueremo a sentirla parte della nostra scuola”.