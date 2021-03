lo ha annuciato sul suo account Instragram

Nuovo singolo per Ultimo annunciato sui social

A due anni dal disco “Colpa Delle Favole”, Ultimo annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Buongiorno Vita” in uscita il 23 aprile e sarà incluso nel prossimo album dell’artista romano, insieme alle precedenti “22 Settembre” e “7 + 3”.

Il brano è stato annunciato con una foto su Instagram mentre il cantautore romano, a petto nudo e in pantaloncini e calzini, si rannicchia mentre è baciato dal Sole. Intanto restiamo in attesa di avere notizie sul tour negli stadi che dovrebbe partire il 4 giugno da Bibione ma che – quasi sicuramente – non si farà.

Solo alcune settimane fa, il cantautore romano aveva comunicato, sempre sui social, di essersi temporaneamente isolato per poter lavorare interamente al nuovo album che per lui sarà il quarto.

