I funerali di Stato al Duomo di Milano

L’Italia si divide tra polemiche e distinguo ma si ferma l’ultimo saluto al quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lutto Nazionale e funerali di Stato al Duomo di Milano per Berlusconi che fu anche senatore, Cavaliere del Lavoro, imprenditore e presidente del Milan scomparso lunedì scorso 12 giugno. E’ la prima volta che in Italia si celebrano le esequie di Stato per un ex premier.

Anche in Sicilia parlamento regionale fermo, giunta regionale rinviata di due giorni e bandiere a mezz’asta da palazzo dei Normanni a palazzo d’Orleans. Ma lo stop alle attività e l’omaggio a Berlusconi non si ferma in Italia, Anche il parlamento Europeo ha scelto per lo stop nel giorno dei funerali del fondatore di Forza Italia.

Piazza Duomo gremita, il coro dei tifosi del Milan

Piazza Duomo gremita con circa 10.000 presenze e con l’arrivo del feretro al Duomo di Milano un coro da stadio “C’è solo un presidente, un presidente”, dei tifosi del Milan, la sua squadra del cuore che ha presieduto dal 1986 al 2017. Berlusconi era anche uomo di sport e gli appassionati milanisti lo hanno ricordato con tanto affetto. Presenti anche Arrigo Sacchi, Zvonimir Boban.

Gli applausi all’ingresso in Duomo

Tanti applausi all’entrata in chiesa. La bara di Silvio Berlusconi, in mogano, è entrata nel duomo di Milano coperta da rose bianche e rosse.

Iniziati funerali di Stato, si apre col Requiem

Iniziati i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Feretro, scortato da carabinieri in alta uniforme, si trova davanti all’altare maggiore. La celebrazione liturgica, aperta dal Requiem, è presieduto dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Applausi al termine dell’omelia

“Silvio Berlusconi è stato un uomo ed ora incontra Dio”, la fine dell’omelia per Silvio Berlusconi pronunciata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini nel Duomo dove si stanno svolgendo i funerali del Cavaliere, è stata salutata dai presenti con un applauso. Seduti in prima fila la compagna Marta Fascina, con dietro i genitori, di fianco a lei Marina Berlusconi gli altri figli del Cavaliere e il fratello Paolo.

Espone cartello “Vergogna di Stato” e viene insultato dalla folla

Attimi di tensione in piazza Duomo. Un signore, con addosso una maglietta con scritto ”Io non sono in lutto” e un cartello ”vergogna di Stato” è stato attaccato dalla folla. Prima dell’inizio delle celebrazioni, la contestazione, per lo più silenziosa, si è svolta in maniera pacifica. Poi, quando le esequie hanno avuto inizio, le decine di persone arrampicate sul monumento a Vittorio Emanuele hanno fatto partire il coro ”scemo, scemo”, mentre una signora nella piazza ha alzato l’ombrello e cominciato a colpire il cartello ‘vergogna di Stato’, fino a farlo cadere. L’uomo, quindi, è stato accerchiato dalla folla e allontanato dalla piazza tra le urla ”vai fuori dai cog…oni”. Infine è intervenuta la polizia, che ha scortato il signore all’uscita di via Silvio Pellico.

Il Silenzio d’Ordinanza

Nelle navate del Duomo di Milano suonano le note del Silenzio d’Ordinanza, eseguito da un trombettiere dell’Aeronautica Militare. È il momento che precede il rito della benedizione della salma. Alla fine su leva un lungo applauso.

Conclusa la messa funebre

La benedizione eucaristica di monsignor Mario Delpini ha concluso la messa funebre di Silvio Berlusconi. Prima della benedizione, Delpini ha porto le condoglianze alla famiglia anche da parte del presidente della Cei, il Cardinale Zuppi. Dopo la benedizione, Delpini ha salutato tutte le alte cariche dello Stato e le Autorità nella prima fila e i familiari di Berlusconi.

Esce il feretro, applausi e cori da stadio

Continuano gli applausi della folla a piazza Duomo all’uscita del feretro. Applausi e cori da stadio che continuano. Poi il silenzio mentre la salma si ferma per essere posizionata nell’auto che la porterà al forno crematorio Panta Rei che si trova a Valenza, in provincia di Alessandria. A quanto si apprende, in seguito le ceneri verranno riportate ad Arcore per essere conservate nel mausoleo di famiglia.

Presenze da tutto il mondo nel Duomo di Milano

Imponenti le misure di sicurezza intorno al Duomo. Sono presenti anche i tiratori scelti. Dentro i posti sono assegnati, accesso consentito a 2mila persone. La famiglia siede nel lato destro mentre le autorità nella parte sinistra. In chiesa anche Veronica Lario, la seconda moglie di Berlusconi.

Sono in chiesa in prima fila il presidente iracheno l’emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie. Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese.

Presenti gli ex premier Mario Monti, Mario Draghi, Matteo Renzi, la segretaria del Pd Elly Schlein, Carlo Calenda, 80 parlamentari di Forza Italia e alcuni degli ex ministri dei governi Berlusconi.

Giunti in Duomo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni. Presenti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio. In rappresentanza dell’Unione europea presedenza Paolo Gentiloni, commissario per gli Affari economici, è arriverà anche il presidente del Ppe Manfred Weber.

Le reazioni

Leoluca Orlando, l’ex sindaco di Palermo “Il doveroso rispetto e il dolore per la morte del Presidente Silvio Berlusconi è oggi caratterizzato dalla dichiarazione di lutto nazionale e da una narrazione enfatica utilizzata come una sorta di autoassoluzione di massa per vizi e compromessi in danno di valori della nostra Costituzione”, afferma il fondatore della Rete.

L’ex M5S Cancelleri critica la scelta di Giuseppe Conte di non presenziare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano. “Chi mette davanti alla morte di un uomo, al dolore della sua famiglia e al rispetto che dovremmo tutti portare in questi momenti, la convenienza politica commette solo sciacallaggio morale”, dice all’Adnkronos l’ex sottosegretario grillino, da poco confluito in Forza Italia. Per Cancelleri, Conte “dimentica, fra l’altro, che dovrebbe sentire anche il dovere istituzionale di rappresentare la sua comunità”.

I funerali in diretta tv non solo a Mediaset

Le tv seguono in diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni. Oltre alle reti Mediaset, che propongono la diretta a reti unificate, speciali e approfondimenti, anche Rai 1, Rainews24 (che da lunedì stanno già dedicando speciali e approfondimenti) e altri canali seguono le esequie che saranno celebrate nel Duomo di Milano.

La cerimonia funebre

La cerimonia inizia alle 15, la celebrazione è stata presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo della città. E’ già iniziata la diretta su Canale 5, che rende l’evento disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Su Canale 5, dalle 8.40, appuntamento con “Mattino Cinque News – Speciale” che ha proseguito in edizione straordinaria fino alle 13. Poi l’edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro). Spazio poi allo speciale Tg5, in onda dalle 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda i Funerali di Stato nel Duomo di Milano (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie).