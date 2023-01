Terribile incidente mortale all’aeroporto di Montgomery, in Alabama, negli Stati Uniti d’America, alla vigilia di Capodanno.

Il National Transportation Safety Board (NTSB) – l’agenzia che, negli USA, indaga sugli incidenti aerei – ha confermato che un velivolo dell’American Airlines era parcheggiato al gate con il freno di stazionamento inserito quando un dipendente dell’equipaggio di terra, addetto ai bagagli, è stato “risucchiato dal motore”.

“Siamo rattristati nell’apprendere della tragica scomparsa i un membro del team della AA/Piedmont Airlines”, ha dichiarato sabato scorso, 31 dicembre, il direttore esecutivo della MGM Wade A. Davis: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia in questo momento difficile”.

Il volo doveva partire da Montgomery per Dallas – Fort Worth prima che l’incidente, avvenuto alle 15 ora locale, ha naturalmente bloccato la partenza.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, la cui identità non è stata resa nota. Avviata un’indagine interna da parte di American Airlines per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Today around 3 pm an American Airlines ground crew piedmont employee was involved in a fatality, no additional information is available at this time. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased.

— Montgomery Regional Airport (@flymgm) January 1, 2023