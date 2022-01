È successo negli Stati Uniti d'America

Non è detto che nello spam ci sia soltanto posta indesiderata. E lo sa bene la statunitense Laura Spears, della contea di Oakland, nel Michigan, perché ha scoperto lì un premio della lotteria di 3 milioni di dollari, quasi 2 milioni e 700mila euro.

Come raccontato dalla CNN, la fortunata vincitrice, infatti, aveva acquistato un biglietto Mega Millions sul sito web della Michigan Lottery per l’estrazione del 31 dicembre 2021. Ebbene, ha indovinato 5 numeri vincendo 1 milione di dollari ma anche il Megaplier, moltiplicando così il premio per tre.

La donna, 55 anni, ha raccontato: “Su Facebook avevo visto un annuncio che diceva che il jackpot Mega Millions stava diventando molto alto, quindi sono entrata nel mio account e ho comprato un biglietto. Pochi giorni dopo, mentre stavo cercanto un’e-mail, ho controllato la cartella spam e ho fatto la straordinaria scoperta”.

E ancora: “Ho visto un’e-mail della lotteria che diceva che avevo vinto un premio. Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo e ho effettuato l’accesso al mio account ed è stato scioccante avere scoperto di avere vinto 3 milioni di dollari”.

Laura Spears, che ha ritirato il suo premio presso la sede della Lotteria la scorsa settimana, ha spiegato che condividerà la vincita con la famiglia e andrà in pensione presto. Ovviamente controllerà la sua cartella spam più frequentemente.

“Ho sicuramente aggiunto la lotteria del Michigan alla mia lista di mittenti attendibili nel caso in cui avessi la fortuna di ricevere un’altra e-mail”, ha concluso la donna.