In Colorado (USA)

In Colorado, negli Stati Uniti d’America, è morta una 17enne italiana di nome Giorgia Trocciola, originaria di Vicenza. L’incidente, avvenuto mercoledì scorso, 22 marzo, è capitato davanti alla scuola dove studiava, la Doherty High School di Colorado Springs.

La ricostruzione

La diciassettenne è stata tragicamente investita da una Jeep mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’automobilista sembra che non si sia fermato al semaforo con la luce rossa e abbia accelerato tagliando l’incrocio, travolgendo la giovane. Sul luogo dell’incidente sono stati posti numerosi mazzi di fiori in memoria di Giorgia.

Il papà: “La conoscevano e amavano tutti”

La famiglia della ragazza ha raggiunto gli USA, dove Giorgia si trovava per motivi di studio: “Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo nella sua scuola hanno creato un motto #LLG (Live Like Giorgia) che tradotto significa ‘Vivi come Giorgia’ Praticamente qui la conoscevano e amavano tutti. In pochi scatti si può capire chi fosse la mia bambina: matta, sincera, profonda e unica”, ha affermato il padre Gianfranco su Facebook.