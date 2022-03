Ne ha dato notizia uno zoo del Minnesota

Uno zoo del Minnesota (Stati Uniti d’America) piange la scomparsa di una tigre dell’Amur di 12 anni che si chiamava Putin.

La tigre, come comunicato dallo zoo, è morta ieri, mercoledì 23 marzo, a causa di un’insufficienza cardiaca durante un esame sanitario preventivo. Putin, nato nella Repubblica Ceca, viveva nello zoo del Minnesota dal 2015. Prima di allora, aveva vissuto per sei anni in uno zoo della Danimarca. Ha dato alla luce alcuni cuccioli, tra cui uno nato nel Minnesota nel 2017.

John Frawley, direttore dello zoo del Minnesota, ha affermato: “Oggi è una giornata incredibilmente dura per tutti noi dello zoo del Minnesota e saremo in lutto per un po’ di tempo”. Lo zoo ha spiegato che il felino è morto durante una procedura di routine, “che è una parte vitale del nostro lavoro di cura e conservazione delle tigri”.

Il dottor Taylor Yaw, capo della cura degli animali, della salute e della conservazione dello zoo del Minnesota, ha affermato di avere pianificato quegli esami con settimane di anticipo. E ancora: “Sono state prese tutte le precauzioni necessarie e il team ha fatto tutto il possibile per salvare la tigre. Continueremo a saperne di più nei giorni e nei mesi a venire e siamo grati per il supporto del team di patologia dell’Università del Minnesota per la loro esperienza e supporto durante l’autopsia”.

Lo zoo ha spiegato che ci sono circa 103 tigri dell’Amur nelle strutture di tutti gli Stati Uniti d’America e si ritiene che ci siano meno di 500 animali che sopravvivono in natura. Infine, oltre 44 cuccioli di tigre sono nati nello zoo del Minnesota da quando le prime tigri sono arrivate più di 40 anni fa.