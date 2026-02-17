«Ha costretto uno dei nostri fratelli a svegliarla»

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Kateryna Tovmash, 21 anni, rifugiata ucraina, e il suo fidanzato Matthew Wade, 28 anni, soldato statunitense di stanza a Fort Bragg, sono stati trovati morti nel loro appartamento a Vass, in North Carolina, alle 7.45 del mattino. (Entrambi nella foto in evidenza). Il duplice omicidio è avvenuto davanti ai fratelli minori.

Secondo quanto riferito dal Moore County Sheriff’s Office, il principale sospettato è l’ex fidanzato della vittima, Caleb Fosnaugh, 25 anni, arrestato poche ore dopo in Ohio durante un controllo stradale effettuato dalla polizia statale. Le autorità dell’Ohio hanno confermato di essere state contattate dai colleghi del North Carolina in merito al duplice omicidio e di aver agito rapidamente per fermare il sospettato.

Fosnaugh deve rispondere di violazione di domicilio e di due capi d’accusa per omicidio.

Il viaggio di sette ore e l’irruzione nell’appartamento

Secondo le ricostruzioni, Fosnaugh avrebbe guidato per sette ore dalla sua abitazione in Ohio fino all’appartamento di Kateryna Tovmash, dove la giovane si trovava con i fratelli minori. Dopo l’azione, sarebbe ripartito verso l’Ohio. I bambini, ignari del pericolo, avrebbero aperto la porta all’uomo. Poco dopo si è consumata la tragedia.

«Ha costretto uno dei nostri fratelli a svegliarla»

Il racconto più drammatico arriva dalla famiglia. Il fratello della vittima, Misha, ha scritto su Instagram:«Ha costretto uno dei nostri fratelli a svegliarla, poi le ha sparato nel letto, togliendole la vita. Ha anche sparato al suo fidanzato, che dormiva accanto a lei».

La scena si sarebbe svolta davanti al fratellino di sei anni della giovane, come riferito dall’amico Kirill Pryshchepchuk.

Fuggita dalla guerra in Ucraina

Kirill Pryshchepchuk, amico d’infanzia, ha raccontato che i due erano cresciuti insieme in Ucraina. La giovane si era trasferita negli Stati Uniti per sottrarsi al conflitto: «È venuta qui a causa della guerra, per nascondersi dalla morte e dal pericolo». «Questo non è normale.»

La giovane conduceva una vita attiva: suonava il pianoforte, viaggiava, amava la fotografia. Si dedicava costantemente ai fratelli più piccoli: «Era una cosa che faceva sempre». «E anche in chiesa, o ovunque, se c’erano nuovi bambini diceva: “Va bene, datemelo. È mio. Starò io con il bambino”».

Il racconto del fratello Misha

Misha si trovava in Utah per una competizione statale di lotta quando ha ricevuto la notizia. Ha raccontato di essersi svegliato in hotel e di aver visto «diverse chiamate perse da mia sorella più piccola, mio fratello maggiore e mio padre».

Ha scritto: «Ho iniziato a preoccuparmi, così ho scritto a mio fratello». «Appena ho raggiunto la porta per uscire dalla stanza, mio padre mi ha chiamato. Ha detto: “Misha”, poi ha iniziato a piangere. Ha continuato: “Kate è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Mi dispiace non aver potuto salvarla, mi dispiace”».

E ancora: «Sono crollato a terra nel corridoio, senza parole per quello che aveva appena detto.» «A quel punto stavo piangendo anch’io». «Ho ascoltato mio fratello. Mi sono seduto in fondo al corridoio, in ginocchio, e ho iniziato a piangere. Non avrei mai immaginato di dover sentire una notizia così terribile».

Infine ha scritto: «Una rifugiata fuggita dalla guerra in Ucraina in cerca di sicurezza negli Stati Uniti è stata uccisa nella propria casa in North Carolina».

Raccolta fondi e funerale

La famiglia sta organizzando la sepoltura in Utah. Gli amici hanno avviato una raccolta fondi online per coprire le spese di trasporto della salma e del funerale. Lunedì sera la campagna GoFundMe aveva superato i 20.200 dollari.

