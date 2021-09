È successo negli Stati Uniti d'America

Un uomo di Caseville, piccola cittadina del Michigan (USA) ha vinto alla lotteria ma non potrà mai incassare quanto vinto perché è morto.

Il corpo del 57enne Gregory Jarvis è stato trovato venerdì scorso, 24 settembre, senza vita lungo una spiaggia privata della baia di Saginaw. L’autopsia ha confermato che l’uomo è morto annegato ed è stato anche scoperto che aveva il biglietto vincente della lotteria nel portafoglio.

Gregory Jarvis ha provato a incassare la vincita prima della sua morte ma la sua tessera di previdenza sociale non era in buone condizioni. Di conseguenza, ne ha chiesta un’altra ma prima che arrivasse per posta, l’uomo è deceduto.

Dawn Talasky, proprietaria del Blue Water Inn, una pensione, ha raccontato: “Era un uomo molto gentile, era qui tutti i giorni”. Gregory Jarvis, infatti, ha vinto proprio lì il jackpot nel gioco Club Keno, cioè 45mila dollari (circa 38mila euro).

La donna ha dichiarato che l’uomo, nella notte del 19, era di nuovo al Blue Water a offrire giri di drink ai presenti ma non aveva ancora incassato la vincita perché, come accennato poco su, aveva bisogno di una nuova tessera di previdenza sociale. Poi, però, è scomparso fino alla drammatica scoperta.

L’autopsia ha evidenziato che Gregory Jarvis aveva ferite alla testa coerenti con un trauma avvenuto in barca ed è annegato. Sempre secondo Dawn Talaski, già l’uomo aveva deciso di “prendere quei soldi e andare a trovare la sorella e il padre in Carolina del Nord”.

La Michigan Lottery Commission ha confermato che i vincitori di premi superiori a 600 dollari devono fornire un documento d’identità con foto e la loro tessera di previdenza sociale per riscuotere le loro vincite. Il biglietto vincente è ora in possesso dei familiari dell’uomo.