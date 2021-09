È successo in provincia di Varese

Ieri, domenica 12 settembre, alle 11, in via Fiume, a Malnate, comune della provincia di Varese, un automobilista, a bordo di una Mercedes Classe C, ha volutamente fatto cadere un ciclista.

Come raccontato da VareseNews su YouTube, «c’è una macchina che procede in una strada a due corsie. Davanti ha tre ciclisti che procedono distanziati in fila indiana rasenti a un muro di pietre. L’auto sorpassa il primo e il secondo, stando attenta a rientrare subito per evitare le macchine che procedono in senso contrario. Quando sta per superare il terzo, c’è una leggera curva. L’auto stringe, troppo. Un colpo di coda alla bicicletta e il ciclista cade sul fianco sinistro rotolando sull’asfalto. Ha il casco che lo protegge e subito tenta di rialzarsi, mentre gli altri imprecano contro la macchina che sfila veloce».

Il ciclista, un uomo di 48 anni, non ha riportato fortunatamente ferite gravi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale Del Ponte di Varese. Sul luogo dell’incidente – strada provinciale 3, che collega Cantello e Malnate – sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica del 118.

