Dramma a Marcon (Venezia)

Una tragedia si è consumata oggi, giovedì 18 maggio, a Marcon, in provincia di Venezia, dove una bambina di un anno è deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto per diverse ore sotto il sole. La notizia è stata appresa dall’ANSA tramite fonti sanitarie locali.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il padre della piccola, per un tragico errore, l’avrebbe dimenticata nel veicolo parcheggiato. Solo al suo ritorno, dopo alcune ore, si è reso conto dell’accaduto e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Intervento dei soccorsi

L’ambulanza del 118 è giunta sul luogo in pochi minuti. Nonostante i tempestivi sforzi, per la bambina non c’è stato nulla da fare. È stata portata al pronto soccorso, ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Assistenza psicologica per i genitori

L’Usl 3 ha dichiarato che sta fornendo assistenza psicologica ai genitori, colpiti duramente da questa tragedia. Tuttavia, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli per proteggere la privacy della famiglia.