È successo in provincia di Vercelli

A Borgosesia, in provincia di Vercelli, all’alba di oggi, mercoledì 19 gennaio, una donna di 81 anni è morta carbonizzata in un incendio che si è sviluppato nell’alloggio dove abitava. Le operazioni per il riconoscimento del cadavere sono in corso. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118.

La casa dov’è morta l’anziana si trova nella frazione di Cancino, al confine con il comune di Valduggia. Le operazioni di spegnimento delle fiamme, ha reso noto il sindaco Paolo Tiramani, sono ancora in corso. Su Facebook, sempre il primo cittadino, ha rivelato: “Le cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale”.

A lanciare l’allarme è stata la figlia del badante della vittima, che si è messa in salvo col padre. Per l’81enne, invece, non c’è stato nulla da fare.