Dal matrimonio combinato in Mozambico alla scottante vicenda delle vedove bianche in India, dalla scelta di un giovane italiano di dedicarsi alla pastorizia alla tragedia della perdita della memoria, a causa della demenza. VERE STORIE VERE rivela attimi di vita diventati istantanee immortali attraverso una fotografia, grazie alla professionalità e sensibilità di 8 tra i più famosi autori italiani che collaborano con TravelGlobe. Bruno Zanzottera, Vittorio Giannella, Graziano Perotti, Giovanni Tagini, Emanuela Ricci, Fabiola Giuliani, Guglielmo Nicolazzo e Monica Mietitore, saranno i protagonisti di una mostra fotografica alla casa delle arti-Spazio Alda Merini (via Magolfa, 32), dal 4 al 6 giugno 2018, inserita all’interno della Milano Photo Week.

Dopo il successo di 4° Onora la Madre (Terra) che celebrava il Pianeta Blu in tutta la sua meraviglia negli Spazi di Seicentro e MAIO (Museo dell’arte in ostaggio) a Cassina de’ Pecchi, sempre nell’area milanese, ora è tempo di parlare degli esseri umani e della forza e coraggio con cui ogni giorno affrontano le sfide dell’esistenza. Nessuna posa artificiale o costruita, solo istanti rubati con la massima naturalezza.

La formula ricorda quella Word Press Photo: 6 foto per ogni autore, corredate da una breve descrizione del lavoro e una biografia del fotografo. A parlare saranno poi le immagini, in questo caso quella di 8 autori con un totale di 48 lavori. Diversi i temi trattati che spaziano dall’ecologia, alla solidarietà, fino al ritorno ai lavori di una volta.

L’inaugurazione della mostra è prevista per il prossimo 4 giugno dalle ore 20 alle 22, mentre il 7 giugno, alle ore 20, gli autori prenderanno parte a una serata di approfondimento, durante la quale racconteranno le loro opere nei dettagli.

Gli orari

• Lunedì 4/6: inaugurazione ore 20-22

• Martedì 5/6: 10-13/15-20

• Mercoledì 6/6: 10-13/15-22

• Giovedì 7/6: 15-20/20-22 serata tematica con la presenza dei fotografi

• Venerdì 8/6: 15-20

• Sabato 9/6: 11-19

• Domenica 10/6: 11-19

Casa delle Arti – Spazio Alda Merini

Alda Merini abitò in Ripa di Porta Ticinese 47 fino alla sua morte nel 2009, ma questo spazio in via Magolfa 32, nella ex tabaccheria comunale, è apparso subito perfetto per l’allestimento della sua casa- museo. Si trova nella zona dei Navigli che tanto cara era alla poetessa che vi era nata e vissuta e ha aperto nell’ottantesimo anniversario della sua nascita, nel 2011. Disposto su 120 mq in due piani, vanta una zona dedicata all’Atelier della Parola, un laboratorio di poesia che organizza corsi per i giovani. Al piano superiore, invece, è stata riprodotta la camera da letto. Non mancano, inoltre, diversi oggetti della sua vita quotidiana come la bigiotteria e i vestiti.

TravelGlobe nasce nel 2014 da un’idea di Federico Klausner e Federica Giuliani, che collaboravano già da anni a progetti giornalistici. La filosofia era (ed è tutt’oggi) quella di rispondere alle esigenze di navigatori web più consapevoli attraverso contenuti completi e di qualità. La sua impostazione innovativa porta al centro dell’attenzione i desideri dei lettori, puntando non solo su destinazioni geografiche generiche, ma raccontando di itinerari non convenzionali e angoli di mondo meno conosciuti come spunti per creare itinerari in linea con il tempo disponibile, la stagione e il budget personale.

TravelGlobe è un giornale online di viaggi, benessere e cultura che produce e pubblica nuovi contenuti giornalmente ed edita l’omonimo mensile fotografico. Obiettivo del magazine mensile è quello di emozionare, far sognare, informare e incuriosire, per risvegliare interesse verso la destinazione trattata, scardinando la pigrizia del quotidiano.