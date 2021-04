È successo a Verona

Dramma a Verona. Una donna di 39 anni è morta dopo essere stata investita oggi pomeriggio, poco prima delle 16, da un’autovettura Suzuki Swift mentre stava attraversando con la figlia appena presa dalla vicina scuola elementare.

Il Suem 118, giunto sul posto con medico e infermieri, ha prestato soccorso per oltre 45 minuti, stabilizzando la paziente, una donna romena residente a Verona, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Roma.

Anche il conducente, 38enne, residente a Verona è stato portato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti del Nucleo Infortunistica sulla dinamica e sulle condizioni psicofisiche dell’autista, indagato per omicidio stradale.

La donna si chiamava Cristina Andreis.