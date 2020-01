Dal New York Times

Un video ‘verificato’ e pubblicato dal New York Times sembra mostrare un missile iraniano che colpisce un aereo sopra Parand, vicino all’aeroporto di Teheran, l’area in cui il Boeing 737 della Ukraine Airlines ha smesso di trasmettere il segnale prima di schiantarsi ieri, mercoledì 8 gennaio.

Una piccola esplosione si è verificata quando un missile ha colpito l’aereo ma il velivolo non è esploso: ha continuato a volare per diversi minuti. Il Boeing, con 176 persone a bordo, si è diretto poi verso l’aeroporto in fiamme prima di esplodere e schiantarsi a terra.

IL VIDEO: