il match domenica nel capoluogo siciliano

Una vera e propria aggressione quella della notte scorsa dopo la semifinale d’andata dei playoff di serie B tra Venezia e Palermo. Gli ultras della squadra lagunare hanno letteralmente aggredito i tifosi rosanero.

Gli scontri sono avvenuti soprattutto in zona Tronchetto e in piazzale Roma, dove le tifoserie sono entratte in contatto. I veneti hanno iniziato il lancio di ogni tipo di oggetto contro l’autobus che avrebbe dovuto trasportare i supporters siciliani all’ex padiglione Aquae a Marghera.

L’ampio spiegamento delle forze dell’ordine ha impedito che gli scontri degenerassero ma per evitare guia peggiori sono state sospese anche le corse dei bus della notte

Le indagini sono state affidate alla Digos. In vista del match di ritorno della semifinale playoff di serie B tra Venezia e Palermo, che si disputerà domenica prossima alle 18.30 nel capoluogo siciliano, è stata sospesa la vendita del settore ospiti. Lo fa sapere il sito ufficiale del Venezia Calcio, secondo cui la decisione temporanea sarebbe stata presa dalla Questura di Palermo.