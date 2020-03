La testimonianza dell'artista campana

Anche l’attrice Giuliana De Sio è stata colpita dal Coronavirus ed è in isolamento domiciliare. Ne ha dato notizia la stessa attrice, con un post condiviso su Facebook e oggi ha annunciato di essere tornata a casa dopo essere stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma.

«Signori e signore sto bene! – ha scritto la 63enne campana – Sto a casa a fare la vita ritirata che stiamo facendo tutti e sono completamente fuori dal virus».

«Prego gli haters di astenersi dal dire cattiverie e assurdità almeno su questo argomento (ho letto cose la cui stupidità si eleva quasi ad arte) e di rivolgere la loro attenzione ad altro. Non ho mai avuto la più pallida intenzione di polemizzare con il personale medico e paramedico dello Spallanzani che ringrazio infinitamente per quello che stanno facendo per tutti e che hanno fatto per me. E ora mi vado a fare un bel caffè. Dal virus si esce signori», ha concluso l’attrice di Salerno, rispondendo a chi aveva letto una critica in una frase contenuta nel post di ieri («Vogliatemi bene perché qui i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai»).

Ieri, sabato 14 marzo, la De Sio ha raccontato all’Ansa che i primi sintomi sono comparsi «a metà febbraio mentre ero in tournée a Cremona». Poi, «due settimane in isolamento, con l’ossigeno: una solitudine siderale totale. La prova più dura cui sono stata posta in tutta la mia vita, forse ancora peggio della malattia».